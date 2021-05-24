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МИД обвинил США в превышении разрешенного в рамках ДСНВ числа вооружений

Ведомости

США в рамках исполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) превысили разрешенное количество вооружений в части пусковых установок для межконтинентальных ракет на 101 единицу, сообщает МИД России.

«Заявленный США показатель 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР (межконтинентальных баллистических ракет), развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок), развёрнутых и неразвёрнутых тяжёлых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н», — говорится в сообщении МИД.

Россия не может подтвердить приведение этих вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Помимо этого, четыре американские шахтные пусковые установки, которые предназначены для обучения, были переименованы в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт». Вашингтон отказывается включать их в действие договора в качестве неразвёрнутых шахтных пусковых установок МБР.

«Таким образом, разрешённый в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу», — добавили в российском МИД.

Действие этого договора между Россией и США было продлено в январе 2021 года на пять лет.

Ранее по теме: Шойгу предостерег США от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных