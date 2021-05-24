МИД обвинил США в превышении разрешенного в рамках ДСНВ числа вооружений

«Заявленный США показатель 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР (межконтинентальных баллистических ракет), развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок), развёрнутых и неразвёрнутых тяжёлых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н», — говорится в сообщении МИД.