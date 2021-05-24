МИД обвинил США в превышении разрешенного в рамках ДСНВ числа вооружений
США в рамках исполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) превысили разрешенное количество вооружений в части пусковых установок для межконтинентальных ракет на 101 единицу, сообщает МИД России.
«Заявленный США показатель 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР (межконтинентальных баллистических ракет), развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок), развёрнутых и неразвёрнутых тяжёлых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н», — говорится в сообщении МИД.
Россия не может подтвердить приведение этих вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Помимо этого, четыре американские шахтные пусковые установки, которые предназначены для обучения, были переименованы в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт». Вашингтон отказывается включать их в действие договора в качестве неразвёрнутых шахтных пусковых установок МБР.
«Таким образом, разрешённый в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу», — добавили в российском МИД.
Действие этого договора между Россией и США было продлено в январе 2021 года на пять лет.