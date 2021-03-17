Шойгу предостерег США от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе

«Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом. Равно как на востоке нашей страны, естественно, имею в виду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи», – сказал Шойгу.