Шойгу предостерег США от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе
Россия ответит «должным образом», если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью агентству Tengrinews.
«Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом. Равно как на востоке нашей страны, естественно, имею в виду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи», – сказал Шойгу.
В феврале 2019 г. Вашингтон заявил о начале процесса выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отверг эти обвинения и последовавшие за ними требования. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.
Шойгу отметил, что договор был «вполне приемлемый». «Но, как нам кажется, и кажется небезосновательно, были найдены, а где-то и придуманы специальные поводы для того, чтобы выйти из этого договора», – объяснил он. Первые шаги новой администрации США с приходом президента Джо Байдена министр назвал обнадеживающими, потому что произошло «стремительное продвижение» по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, известен также как СНВ-3).
«Конечно, вздохнули все. Сейчас понятно, что все-таки от невыполнимых требований и предложений там перешли к вполне нормальному и конструктивному диалогу», – подчеркнул Шойгу.
29 января президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет – до 5 февраля 2026 г. Изначально договор был подписан бывшими главами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 г. Он вступил в силу 5 февраля 2011 г.