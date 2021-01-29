Советник Байдена назвал продление ДСНВ началом «серьезных» переговоров с Россией
Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, известен также как СНВ-3) между Москвой и Вашингтоном является лишь началом «серьезных» переговоров с Россией, передает «РИА Новости» заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
«Нам также очень нужно решать фундаментальный вопрос стратегической стабильности между двумя значительными ядерными державами», — сказал Салливан в ходе выступления на вебинаре вашингтонского Института мира.
«Должны быть серьезные основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне Договора СНВ-3. Здесь есть и другие чрезвычайные ситуации и вызовы», — добавил он.
По словам советника президента США Джо Байдена, Вашингтон должен быть «способен заставлять Россию платить и сталкиваться с последствиями» из-за «агрессивного поведения».
«В то же время вести с ними (Россией — прим. ред.) заслуживающие доверия, серьезные, лишенные иллюзий переговоры по стратегическим вопросам. Этот подход и собирается реализовывать наша администрация», — отметил он.
29 января резидент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора о СНВ на пять лет.