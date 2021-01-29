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Советник Байдена назвал продление ДСНВ началом «серьезных» переговоров с Россией

Ведомости

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, известен также как СНВ-3) между Москвой и Вашингтоном является лишь началом «серьезных» переговоров с Россией, передает «РИА Новости» заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

«Нам также очень нужно решать фундаментальный вопрос стратегической стабильности между двумя значительными ядерными державами», — сказал Салливан в ходе выступления на вебинаре вашингтонского Института мира.

«Должны быть серьезные основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне Договора СНВ-3. Здесь есть и другие чрезвычайные ситуации и вызовы», — добавил он.

По словам советника президента США Джо Байдена, Вашингтон должен быть «способен заставлять Россию платить и сталкиваться с последствиями» из-за «агрессивного поведения».

«В то же время вести с ними (Россией — прим. ред.) заслуживающие доверия, серьезные, лишенные иллюзий переговоры по стратегическим вопросам. Этот подход и собирается реализовывать наша администрация», — отметил он.

29 января резидент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора о СНВ на пять лет.

Ранее по теме: Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на 5 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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