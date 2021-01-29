Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на 5 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, известен также как СНВ-3) между Россией и США на пять лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Соглашением предусматривается продлить ДСНВ до 5 февраля 2026 г.
Договором предусматривается то, что имеющиеся у сторон суммарные количества СНВ не должны превышать:
— 700 единиц для развернутых Межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ);
— 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду);
— 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.
Действие нынешнего договора истекает 4 февраля. Он был подписан в 2010 г.
Вечером 26 января состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, в котором была затронута и эта тема, а уже около 14.00 27 января договор был вслед за Госдумой ратифицирован Советом Федерации.