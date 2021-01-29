Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на 5 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, известен также как СНВ-3) между Россией и США на пять лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Соглашением предусматривается продлить ДСНВ до 5 февраля 2026 г.