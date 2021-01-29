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Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на 5 лет

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, известен также как СНВ-3) между Россией и США на пять лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Соглашением предусматривается продлить ДСНВ до 5 февраля 2026 г. 

Договором предусматривается то, что имеющиеся у сторон суммарные количества СНВ не должны превышать:

— 700 единиц для развернутых Межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ);

— 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду);

— 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ. 

Действие нынешнего договора истекает 4 февраля. Он был подписан в 2010 г.

Вечером 26 января состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, в котором была затронута и эта тема, а уже около 14.00 27 января договор был вслед за Госдумой ратифицирован Советом Федерации.

Ранее по теме: Медведев допустил новые соглашения в сфере безопасности после продления ДСНВ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных