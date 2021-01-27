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Медведев допустил новые соглашения в сфере безопасности после продления ДСНВ

Ведомости

Продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) между Россией и США может стать основой для новых соглашений в сфере стратегической безопасности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

«Продление ДСНВ-3 дает нам повод с осторожным оптимизмом полагать, что документ будет использован как основа для новых соглашений в сфере стратегической безопасности», – написал Медведев, отметив, что сейчас это одно из немногих направлений российско-американских отношений, в которых есть «реальная перспектива для конструктивного сотрудничества». Необходимо продолжать этот содержательный диалог, от которого зависит безопасность всего человечества, подчеркнул он.

Медведев назвал продление ДСНВ важным достижением российско-американских отношений, «которые переживают сегодня трудные времена». По его словам, администрация предыдущего президента США «не горела желанием» принимать решение по продлению ДСНВ-3, «сделав его предметом политического торга». «Рад, что президенту России Владимиру Путину и новому президенту США Джозефу Байдену удалось в кратчайшие сроки договориться о продлении этого соглашения», – резюмировал он.

Ранее сегодня Россия и США договорились продлить ДСНВ еще на пять лет без дополнительных условий — до 5 февраля 2026 г. Позднее соответствующий законопроект одобрили Госдума и Совфед.

Действие нынешнего договора истекает 4 февраля. Он был подписан в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно документу, Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

Ранее по теме: Россия и США договорились о продлении ДСНВ на условиях Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных