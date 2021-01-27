Медведев допустил новые соглашения в сфере безопасности после продления ДСНВ

«Продление ДСНВ-3 дает нам повод с осторожным оптимизмом полагать, что документ будет использован как основа для новых соглашений в сфере стратегической безопасности», – написал Медведев, отметив, что сейчас это одно из немногих направлений российско-американских отношений, в которых есть «реальная перспектива для конструктивного сотрудничества». Необходимо продолжать этот содержательный диалог, от которого зависит безопасность всего человечества, подчеркнул он.