Россия и США договорились о продлении ДСНВ на условиях Москвы
Власти России и США договорились продлить Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без предварительных условий, как на этом настаивала Москва, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что эксперты России и США начали работу по вопросу возможного продления ДСНВ. О планах США продлить документ на пять лет ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, продление соглашения имеет еще больший смысл сейчас, когда «отношения с Россией носят состязательный характер». 16 октября 2020 г. президент России Владимир Путин предложил продлить договор хотя бы на один год.
Действие нынешнего договора истекает 4 февраля. Он был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.