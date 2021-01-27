Россия и США договорились о продлении ДСНВ на условиях Москвы

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что эксперты России и США начали работу по вопросу возможного продления ДСНВ. О планах США продлить документ на пять лет ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, продление соглашения имеет еще больший смысл сейчас, когда «отношения с Россией носят состязательный характер». 16 октября 2020 г. президент России Владимир Путин предложил продлить договор хотя бы на один год.