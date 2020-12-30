Отношения России и США лучше не станут

Большинство комментаторов сходятся во мнении, что администрация Джо Байдена будет более жестко критиковать Россию в сфере прав человека. Это предусматривает и «прямое обращение к российскому народу» через поддержку оппозиции – то, что в России, как, кстати, и в США, еще называется «иностранным вмешательством». Вероятно, полагают эксперты, часть усилий по противодействию России США при Байдене делегируют Евросоюзу в рамках восстановления испорченных Трампом трансатлантических отношений, что дополнительно ухудшит отношения России и ЕС. Более чем вероятны новые санкции, в том числе в связи с отравлением Алексея Навального, но насколько они будут глубокими – не ясно.