Отношения России и США лучше не станут

Отношения России и США лучше не станутГлавное, чтобы они не стали сильно хуже
В начале 2000-х главком ВМФ России адмирал Владимир Куроедов говорил, что главной его задачей является переход вверенного ему флота от «неуправляемого регресса» к «плановому регрессу» с перспективой «планового прогресса» в будущем. Пожалуй, это лучшее, что можно пожелать и отношениям России и США в 2021 г. Если удастся совершить переход от хаотического обвала отношений, характерных для времен администрации Дональда Трампа, к более упорядоченной, а значит, более безопасной их деградации, это будет победой.
Большинство комментаторов сходятся во мнении, что администрация Джо Байдена будет более жестко критиковать Россию в сфере прав человека. Это предусматривает и «прямое обращение к российскому народу» через поддержку оппозиции – то, что в России, как, кстати, и в США, еще называется «иностранным вмешательством». Вероятно, полагают эксперты, часть усилий по противодействию России США при Байдене делегируют Евросоюзу в рамках восстановления испорченных Трампом трансатлантических отношений, что дополнительно ухудшит отношения России и ЕС. Более чем вероятны новые санкции, в том числе в связи с отравлением Алексея Навального, но насколько они будут глубокими – не ясно.