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Отношения России и США лучше не станут

Главное, чтобы они не стали сильно хуже
Алексей Никольский
Есть определенные маркеры в двусторонних отношениях, которые могут сигнализировать о том, что конфронтация становится управляемой и не выйдет за определенные рамки, считает один из экспертов /Pavel Golovkin / AP

В начале 2000-х главком ВМФ России адмирал Владимир Куроедов говорил, что главной его задачей является переход вверенного ему флота от «неуправляемого регресса» к «плановому регрессу» с перспективой «планового прогресса» в будущем. Пожалуй, это лучшее, что можно пожелать и отношениям России и США в 2021 г. Если удастся совершить переход от хаотического обвала отношений, характерных для времен администрации Дональда Трампа, к более упорядоченной, а значит, более безопасной их деградации, это будет победой.

Большинство комментаторов сходятся во мнении, что администрация Джо Байдена будет более жестко критиковать Россию в сфере прав человека. Это предусматривает и «прямое обращение к российскому народу» через поддержку оппозиции – то, что в России, как, кстати, и в США, еще называется «иностранным вмешательством». Вероятно, полагают эксперты, часть усилий по противодействию России США при Байдене делегируют Евросоюзу в рамках восстановления испорченных Трампом трансатлантических отношений, что дополнительно ухудшит отношения России и ЕС. Более чем вероятны новые санкции, в том числе в связи с отравлением Алексея Навального, но насколько они будут глубокими – не ясно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных