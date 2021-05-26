Захарова назвала неуважением решение властей Риги убрать российский флаг
Решение властей Риги убрать флаг России из центра города, где были установлены национальные флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, является неприкрытым неуважением к государственной символике России, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте российского дипведомства.
«К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка. Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны», — сказала Захарова, отметив, что ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России выглядят жалкими. Она также подчеркнула, что если это осознанный выбор латвийских соседей закрепиться в рядах недружественных государств, то Россия сделает выводы.
Ранее мэр города Мартиньш Стакис сообщил о том, что власти Риги приняли решение снять флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в ответ на просьбу президента организации Рене Фазеля убрать либо их, либо бело-красно-белые флаги белорусской оппозиции. Мэр Риги, где проходит Чемпионат мира по хоккею 2021, пояснил, что принял решение поднять среди флагов стран-участниц состязания не государственный флаг Белоруссии, а бело-красно-белый, который используется оппозицией республики. По словам чиновника, официальный флаг этой страны в настоящий момент символизирует режим, «занимающийся государственным терроризмом», а такой не вписывается в городскую среду Риги.