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Захарова назвала неуважением решение властей Риги убрать российский флаг

Ведомости

Решение властей Риги убрать флаг России из центра города, где были установлены национальные флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, является неприкрытым неуважением к государственной символике России, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте российского дипведомства.

«К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка. Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны», — сказала Захарова, отметив, что ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России выглядят жалкими. Она также подчеркнула, что если это осознанный выбор латвийских соседей закрепиться в рядах недружественных государств, то Россия сделает выводы.

Ранее мэр города Мартиньш Стакис сообщил о том, что власти Риги приняли решение снять флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в ответ на просьбу президента организации Рене Фазеля убрать либо их, либо бело-красно-белые флаги белорусской оппозиции. Мэр Риги, где проходит Чемпионат мира по хоккею 2021, пояснил, что принял решение поднять среди флагов стран-участниц состязания не государственный флаг Белоруссии, а бело-красно-белый, который используется оппозицией республики. По словам чиновника, официальный флаг этой страны в настоящий момент символизирует режим, «занимающийся государственным терроризмом», а такой не вписывается в городскую среду Риги.

Ранее по теме: Власти Риги решили снять флаги Международной федерации хоккея вместо оппозиционных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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