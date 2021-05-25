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Власти Риги решили снять флаги Международной федерации хоккея вместо оппозиционных

Ведомости

Власти Риги приняли решение снять флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в ответ на просьбу президента организации Рене Фазеля убрать либо их, либо бело-красно-белые флаги белорусской оппозиции, сообщил мэр города Мартиньш Стакис на своей странице в Twitter. 

«Президент ИИХФ потребовал заменить бело-красно-белые белорусские флаги свободы на флаги режима или снять флаги ИИХФ. Мы должны выбрать сторону — народ, стремящийся к свободе, или диктатор. Мы начали снимать флаги ИИХФ», — написал он.

Стакис также опубликовал письмо, полученное от Фазеля. Тот пояснил, что IIHF является аполитичной спортивной организацией, поэтому не следует через нее делать собственные заявления подобного рода.

Вчера мэр Риги, где проходит Чемпионат мира по хоккею 2021, принял решение поднять среди флагов стран-участниц состязания не государственный флаг Белоруссии, а бело-красно-белый, который используется оппозицией республики. По словам чиновника, официальный флаг этой страны в настоящий момент символизирует режим, «занимающийся государственным терроризмом», а такой не вписывается в городскую среду Риги.

Подобные меры власти Риги предприняли в связи с действиями белорусских властей. 23 мая Минобороны республики запросило экстренную посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, сославшись на сообщение о минировании. После посадки в Минске были задержаны находившиеся на борту экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Сообщение о минировании в итоге не подтвердилось.

С ноября прошлого года Протасевич и создатель Nexta Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать их и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.

Ранее по теме: Мэр Риги на ЧМ по хоккею заменил официальный флаг Белоруссии оппозиционным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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