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Мэр Риги на ЧМ по хоккею заменил официальный флаг Белоруссии оппозиционным

Ведомости

Власти Риги, где проходит Чемпионат мира по хоккею 2021, приняли решение поднять среди флагов стран-участниц состязания не государственный флаг Белоруссии, а бело-красно-белый, который используется оппозицией республики. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Мартиньш Стакис.

«Среди флагов чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Белоруссии! Этот флаг мне доверили политические беженцы из Белоруссии», — рассказал он.

Стакис пояснил, что сейчас официальный флаг республики символизирует режим, «занимающийся государственным терроризмом», а такой не вписывается в городскую среду Риги. В то же время, поднимая символ оппозиции, Рига выражает солидарность с белорусами и «всеми политически репрессированными людьми» там.

Глава города также критически высказался о действиях белорусских властей, которые вчера вынудили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершить посадку в Минске, сославшись на оказавшееся ложным сообщение о минировании лайнера, и задержали находившегося на борту экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Бело-красно-белый флаг стал повсеместно использоваться белорусскими оппозиционерами после прошедших в Белоруссии 9 августа прошлого года выборов президента. По официальным данным, занимающий пост главы республики с 1994 г. Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После этого в стране начались митинги, которые активно освещались в том числе и со стороны Nexta. При этом Протасевич и создатель канала Степан Путило проживали в Польше. Осенью экс-главред переехал в Литву.

21 мая замначальника главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Белоруссии Михаил Бедункевич заявил в интервью «СБ. Беларусь сегодня» о намерении включить бело-красно-белый флаг в список нацистской символики.

Ранее по теме: Глава Ryanair назвал посадку самолета в Минске «спонсируемым государством пиратством»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных