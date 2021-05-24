Мэр Риги на ЧМ по хоккею заменил официальный флаг Белоруссии оппозиционным
«Среди флагов чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Белоруссии! Этот флаг мне доверили политические беженцы из Белоруссии», — рассказал он.
Стакис пояснил, что сейчас официальный флаг республики символизирует режим, «занимающийся государственным терроризмом», а такой не вписывается в городскую среду Риги. В то же время, поднимая символ оппозиции, Рига выражает солидарность с белорусами и «всеми политически репрессированными людьми» там.
Глава города также критически высказался о действиях белорусских властей, которые вчера вынудили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершить посадку в Минске, сославшись на оказавшееся ложным сообщение о минировании лайнера, и задержали находившегося на борту экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Бело-красно-белый флаг стал повсеместно использоваться белорусскими оппозиционерами после прошедших в Белоруссии 9 августа прошлого года выборов президента. По официальным данным, занимающий пост главы республики с 1994 г. Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После этого в стране начались митинги, которые активно освещались в том числе и со стороны Nexta. При этом Протасевич и создатель канала Степан Путило проживали в Польше. Осенью экс-главред переехал в Литву.
21 мая замначальника главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Белоруссии Михаил Бедункевич заявил в интервью «СБ. Беларусь сегодня» о намерении включить бело-красно-белый флаг в список нацистской символики.