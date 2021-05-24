Мэр Риги на ЧМ по хоккею заменил официальный флаг Белоруссии оппозиционным

Бело-красно-белый флаг стал повсеместно использоваться белорусскими оппозиционерами после прошедших в Белоруссии 9 августа прошлого года выборов президента. По официальным данным, занимающий пост главы республики с 1994 г. Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После этого в стране начались митинги, которые активно освещались в том числе и со стороны Nexta. При этом Протасевич и создатель канала Степан Путило проживали в Польше. Осенью экс-главред переехал в Литву.