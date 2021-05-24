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Глава Ryanair назвал посадку самолета в Минске «спонсируемым государством пиратством»

Ведомости

Вынужденная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске с подачи Министерства обороны Белоруссии является актом пиратства, спонсируемого государством, заявил радиостанции Newstalk генеральный директор лоукостера Майкл О’Лири.

«Это был случай угона самолета, спонсируемый государством. Пиратство, спонсируемое государством», — сказал он.

О’Лири назвал произошедшее «очень пугающим». По его словам, это было страшно как для пассажиров, так и для членов экипажа, потому что вооруженные люди обыскивали их вещи и держали под охраной.

Глава Ryanair выразил мнение, что на борту, помимо задержанного экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, находились также агенты КГБ. С этим заявлением согласился также министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни.

«Пять или шесть человек покинули самолет, но только один из них был арестован, что говорит о том, что остальные были сотрудниками секретных служб», — заявил он.

Политик назвал задержание Протасевича «похищением человека режимом диктатора». Президента Белоруссии Александра Лукашенко он назвал «лидером, который не имеет демократической легитимности».

Ковни поддержал мнение О’Лири о том, что произошедшее вчера было актом спонсируемого государством авиационного пиратства. Ранее ту же позицию озвучил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон. 

Вчера, 23 мая, самолет Ryanair с Протасевичем на борту следовал из Афин в Вильнюс. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Более того, белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить ирландский самолет.

После посадки в Минске Протасевича задержали. Ранее, в ноябре прошлого года, он и создатель Nexta Степан Путило были включены в список причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше с просьбой арестовать обоих и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды.

При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. Также Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса страны (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) в связи с ложным сообщением о минировании.

Ранее по теме: Франция допустила отказ ЕС от полетов над Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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