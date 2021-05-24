Франция допустила отказ ЕС от полетов над Белоруссией
Европейский союз (ЕС) может запретить своим самолетам летать через воздушное пространство Белоруссии, заявил в эфире телеканала BFM госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон. Такое решение мотивировано вчерашним инцидентом, когда с борта самолета лоукостера Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, был снят и впоследствии задержан экс-главред белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
«Я думаю, что это было бы разумной мерой, чтобы защитить нас, потому что мы поставили под угрозу жизнь европейских выходцев», — сказал Бон, комментируя возможное закрытие воздушного пространства над Белоруссией. Он также указал, что подобная мера не только поможет защитить людей, проживающих в Европе, но и уменьшит доходы «минского режима».
Госсекретарь подчеркнул, что Франция осуждает действия белорусских властей. Он заявил, что ЕС будет усиливать санкции в их отношении, и назвал действия Минска «актом государственного пиратства, который не может остаться безнаказанным».
Кроме того, Бон указал на важность выстраивания диалога с Россией в связи с произошедшим. «Мы должны продолжить обсуждение с Россией, чтобы господин Лукашенко ушел как можно быстрее и чтобы Белоруссия — последняя диктатура в Европе — перешла к демократии», — резюмировал представитель французского МИД.
Ранее сегодня от полетов над Белоруссией отказалась латвийская авиакомпания AirBaltic.
Вчера, 23 мая, самолет ирландской авиакомпании Ryanair следовал из Афин в Вильнюс. На борту в числе прочих находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Когда лайнер пролетал над республикой, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Более того, белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить ирландский самолет.
После посадки в Минске Протасевича задержали. Ранее, в ноябре прошлого года, он и создатель Nexta Степан Путило были включены в список причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше с просьбой арестовать обоих и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды.
При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета, сообщил ТАСС. Также Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса страны (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) в связи с ложным сообщением о минировании.