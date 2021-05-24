Латвийская AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией
Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над территорией Белоруссии, сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, передает Delfi. Это произошло после того, как пролетавший накануне над ней самолет лоукостера Ryanair приземлился в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту, а летевший тем рейсом экс-главред оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич снят с рейса и задержан.
«AirBaltic уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», — сказал Линкайтс. Он отметил, что решение принято на основании мониторинга ситуации «с безопасностью в воздушном пространстве разных стран», однако решение о приостановке приема рейсов Белавиа в Риге пока не принято.
Самолет, на котором летел Протасевич, 23 мая следовал из Афин в Вильнюс, однако, как сообщили в минобороны Белоруссии, запросил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В ведомстве также добавили, что в небо был поднят МиГ-29 для сопровождения борта. Близкие к белорусским властям медиа сообщили, что команду принять лайнер в Минске отдал президент республики Александр Лукашенко после поступления сигнала с самолета. По данным Nexta и правозащитного центра «Весна», после осмотра самолета всех пассажиров направили на повторную проверку документов, после чего Протасевича задержали.
КГБ Белоруссии в ноябре 2020 г. включил создателя Nexta Степана Путило и Протасевича, который был главредом канала летом 2020 г., в список причастных к террористической деятельности. Позже Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Путило и Протасевича, позднее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды.