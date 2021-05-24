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Латвийская AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией

Ведомости

Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над территорией Белоруссии, сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, передает Delfi. Это произошло после того, как пролетавший накануне над ней самолет лоукостера Ryanair приземлился в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту, а летевший тем рейсом экс-главред оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич снят с рейса и задержан.

«AirBaltic уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», — сказал Линкайтс. Он отметил, что решение принято на основании мониторинга ситуации «с безопасностью в воздушном пространстве разных стран», однако решение о приостановке приема рейсов Белавиа в Риге пока не принято.

Самолет, на котором летел Протасевич, 23 мая следовал из Афин в Вильнюс, однако, как сообщили в минобороны Белоруссии, запросил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В ведомстве также добавили, что в небо был поднят МиГ-29 для сопровождения борта. Близкие к белорусским властям медиа сообщили, что команду принять лайнер в Минске отдал президент республики Александр Лукашенко после поступления сигнала с самолета. По данным Nexta и правозащитного центра «Весна», после осмотра самолета всех пассажиров направили на повторную проверку документов, после чего Протасевича задержали.

КГБ Белоруссии в ноябре 2020 г. включил создателя Nexta Степана Путило и Протасевича, который был главредом канала летом 2020 г., в список причастных к террористической деятельности. Позже Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Путило и Протасевича, позднее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды.

Ранее по теме: Оппозиционный блогер задержан в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных