Латвийская AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией

Самолет, на котором летел Протасевич, 23 мая следовал из Афин в Вильнюс, однако, как сообщили в минобороны Белоруссии, запросил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В ведомстве также добавили, что в небо был поднят МиГ-29 для сопровождения борта. Близкие к белорусским властям медиа сообщили, что команду принять лайнер в Минске отдал президент республики Александр Лукашенко после поступления сигнала с самолета. По данным Nexta и правозащитного центра «Весна», после осмотра самолета всех пассажиров направили на повторную проверку документов, после чего Протасевича задержали.