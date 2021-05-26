Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата, сообщает пресс-служба ведомства.
«26 мая Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении «persona nоn grata» сотрудника Посольства Болгарии в России», — говорится в сообщении МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данная мера является ответом на принятое в апреле Болгарией «ничем не мотивированное решение» о высылке дипломата Посольства России в Софии.
Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена взаимная высылка дипломатов между странами.
После этого прокуратура Болгарии заявила о подозрении шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г. По словам официального представителя главного прокурора республики Сийки Милевой, оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву — оно также хранилось на складах в чешской Врбетице.