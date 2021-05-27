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«Открытая Россия» объявила о самоликвидации

Ведомости

Признанная в России нежелательной организацией «Открытая Россия» (основана Михаилом Ходорковским) объявила о прекращении своей деятельности в России. Организация закроет свои региональные отделения, сообщил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров.

«Сегодня мы закрываем “Открытку”: только что cовет организации принял соответствующее решение. «Открытая Россия» полностью прекращает свою деятельность. Мы закрываем отделения в регионах. Все члены «Открытки» исключены из организации, а их членство аннулировано», — написал он.

Такое решение было принято, чтобы избежать уголовного преследования в отношении членов организации и ее сторонников на фоне ужесточения статьи 284.1 УК РФ, уточнил Пивоваров. По его мнению, после принятия поправок «на любого человека, связанного с “Открыткой”, можно будет завести уголовное дело».

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 г. Ходорковским. Это третий раз, когда организация объявляет о роспуске, ранее она делала это в 2006 и 2019 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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