«Открытая Россия» объявила о самоликвидации

Такое решение было принято, чтобы избежать уголовного преследования в отношении членов организации и ее сторонников на фоне ужесточения статьи 284.1 УК РФ, уточнил Пивоваров. По его мнению, после принятия поправок «на любого человека, связанного с “Открыткой”, можно будет завести уголовное дело».