«Открытая Россия» объявила о самоликвидации
Признанная в России нежелательной организацией «Открытая Россия» (основана Михаилом Ходорковским) объявила о прекращении своей деятельности в России. Организация закроет свои региональные отделения, сообщил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров.
«Сегодня мы закрываем “Открытку”: только что cовет организации принял соответствующее решение. «Открытая Россия» полностью прекращает свою деятельность. Мы закрываем отделения в регионах. Все члены «Открытки» исключены из организации, а их членство аннулировано», — написал он.
Такое решение было принято, чтобы избежать уголовного преследования в отношении членов организации и ее сторонников на фоне ужесточения статьи 284.1 УК РФ, уточнил Пивоваров. По его мнению, после принятия поправок «на любого человека, связанного с “Открыткой”, можно будет завести уголовное дело».
«Открытая Россия» была учреждена в 2001 г. Ходорковским. Это третий раз, когда организация объявляет о роспуске, ранее она делала это в 2006 и 2019 гг.