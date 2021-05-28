NYT узнал о расследовании возможного вмешательства Украины в выборы в США
Федеральные прокуроры расследуют в Бруклине возможную причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы в США в 2020 г., сообщил The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Вероятно, украинские чиновники использовали адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани для распространения «вводящих в заблуждение заявлений» о в то время кандидате в президенты США Джо Байдене и склонения выборов в пользу Трампа.
По данным издания, расследование началось за несколько месяцев до окончания президентского срока Дональда Трампа. В его рамках проверялась поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 г., в ходе которой он встретился с несколькими украинцами, сообщили источники. По их данным, по крайней мере один из украинских чиновников – депутат Андрей Деркач – находится в центре внимания расследования.
Бруклинские прокуроры и ФБР сосредоточились на действующих и бывших украинских чиновниках, которые подозреваются в попытке повлиять на выборы в США. Власти подозревают их в распространении необоснованных заявлений о коррупции в отношении Байдена по ряду каналов, в том числе через Джулиани. Неизвестно, будет ли кому-то в итоге предъявлено обвинение.
15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.
В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности, отмечалось в заявлении. Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США.