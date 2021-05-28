Литва объявила персонами нон грата двух белорусских дипломатов
МИД Литвы объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Белоруссии в Литве за деятельность, «несовместимую с дипломатические статусом», говорится на сайте министерства. Они должны покинуть страну в течение семи дней.
В МИДе Литвы также выразили протест против действий властей Белоруссии в отношении гражданского общества и независимых СМИ и потребовали немедленно освободить задержанных Романа Протасевича и Софью Сапега и других политических заключённых.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны республики о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. молодой человек был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц.