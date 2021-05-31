В МИДе Белоруссии заявили о подготовке провокаций российскими олигархами
Власти Белоруссии получали от российских спецслужб предостережение о подготовке провокаций российскими олигархами, сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью «Коммерсанту».
По его словам, в период провокаций ситуация развивалась стремительно и многое было непонятно. «Но хочу сказать, что мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов», — заявил Макей. Он уточнил, что в списке фигурировали в том числе «бывшие российские олигархи».
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа прошлого года. По официальным данным, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а Тихановская — 10,09%. После этого в стране начались акции протеста: демонстранты потребовали отставки главы государства и проведения новых выборов. ЕС и ряд других стран мира не признали легитимность правления действующего президента, который занимает свой пост непрерывно с 1994 г.
2 октября ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за предполагаемую фальсификацию выборов в республике и последовавшее за ними насилие над протестующими, а 6 ноября — против еще 15 высокопоставленных чиновников, включая самого Лукашенко и его сына Виктора.