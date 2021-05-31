В МИДе Белоруссии заявили о подготовке провокаций российскими олигархами

По его словам, в период провокаций ситуация развивалась стремительно и многое было непонятно. «Но хочу сказать, что мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов», — заявил Макей. Он уточнил, что в списке фигурировали в том числе «бывшие российские олигархи».