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В МИДе Белоруссии заявили о подготовке провокаций российскими олигархами

Ведомости

Власти Белоруссии получали от российских спецслужб предостережение о подготовке провокаций российскими олигархами, сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью «Коммерсанту».

По его словам, в период провокаций ситуация развивалась стремительно и многое было непонятно. «Но хочу сказать, что мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов», — заявил Макей. Он уточнил, что в списке фигурировали в том числе «бывшие российские олигархи».

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа прошлого года. По официальным данным, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а Тихановская — 10,09%. После этого в стране начались акции протеста: демонстранты потребовали отставки главы государства и проведения новых выборов. ЕС и ряд других стран мира не признали легитимность правления действующего президента, который занимает свой пост непрерывно с 1994 г.

2 октября ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за предполагаемую фальсификацию выборов в республике и последовавшее за ними насилие над протестующими, а 6 ноября — против еще 15 высокопоставленных чиновников, включая самого Лукашенко и его сына Виктора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных