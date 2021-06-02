В Раде назвали ошибку Украины в отношениях с Россией
Отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны, заявил во время выступления в парламенте депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
По его словам, Киев поссорился со всеми соседними государствами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри страны. «Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями», — сказал Рабинович (цитата по «РИА Новости»).
Рабинович считает, что Киеву также придется заплатить за ссору с Минском. Он выразил мнение, что внешняя политика Украины ударит по простым жителям страны.