В Раде назвали ошибку Украины в отношениях с Россией

По его словам, Киев поссорился со всеми соседними государствами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри страны. «Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями», — сказал Рабинович (цитата по «РИА Новости»).