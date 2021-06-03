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МИД Германии ответил на заявление Кремля о транзите газа через Украину

Ведомости

Правительство Германии хочет, чтобы Россия сохранила транзит газа через Украину после открытия газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил МИД ФРГ, передает «РИА Новости».

«Для федерального правительства [Германии] было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с «Северным потоком 2», оставалась страной-транзитером», — заявили в МИДе. Немецкая сторона активно выступала за то, чтобы Россия и Украина заключили новый договор о транзите газа после истечения предыдущего. По мнению властей ФРГ, это будет «важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении».

Накануне в Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор стран останется в силе до конца его действия, но и после этого Россия не планирует отказываться от поставок по украинскому маршруту. Ранее в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является козырем России против Украины.

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 г. Оно рассчитано на пять лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных