МИД Германии ответил на заявление Кремля о транзите газа через Украину

«Для федерального правительства [Германии] было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с «Северным потоком 2», оставалась страной-транзитером», — заявили в МИДе. Немецкая сторона активно выступала за то, чтобы Россия и Украина заключили новый договор о транзите газа после истечения предыдущего. По мнению властей ФРГ, это будет «важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении».



Накануне в Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор стран останется в силе до конца его действия, но и после этого Россия не планирует отказываться от поставок по украинскому маршруту. Ранее в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является козырем России против Украины.