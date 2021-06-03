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Токио потребовал освободить задержанное Россией рыболовецкое судно

Ведомости

МИД Японии выразил протест Москве из-за задержания японского рыболовецкого судна в Охотском море, сообщает телеканал NHK. Дипломаты назвали ситуацию неприемлемой.

Токио заявил, что судно, задержанное у побережья города Вакканай на острове Хоккайдо, находилось в исключительной экономической зоне Японии. Дипломаты потребовали немедленно освободить судно и экипаж. «Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест», — отметил генсек японского правительства (цитата по «РИА Новости»).

28 мая в Охотском море была обнаружена рыболовецкая шхуна под флагом Японии, которая попыталась скрыться. При попытке уйти экипаж создал угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем, писал ТАСС со ссылкой на ФСБ. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Сейчас судно задержано и доставлено в порт Корсаков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных