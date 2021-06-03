Токио потребовал освободить задержанное Россией рыболовецкое судно

28 мая в Охотском море была обнаружена рыболовецкая шхуна под флагом Японии, которая попыталась скрыться. При попытке уйти экипаж создал угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем, писал ТАСС со ссылкой на ФСБ. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Сейчас судно задержано и доставлено в порт Корсаков.