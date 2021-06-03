Токио потребовал освободить задержанное Россией рыболовецкое судно
МИД Японии выразил протест Москве из-за задержания японского рыболовецкого судна в Охотском море, сообщает телеканал NHK. Дипломаты назвали ситуацию неприемлемой.
Токио заявил, что судно, задержанное у побережья города Вакканай на острове Хоккайдо, находилось в исключительной экономической зоне Японии. Дипломаты потребовали немедленно освободить судно и экипаж. «Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест», — отметил генсек японского правительства (цитата по «РИА Новости»).
28 мая в Охотском море была обнаружена рыболовецкая шхуна под флагом Японии, которая попыталась скрыться. При попытке уйти экипаж создал угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем, писал ТАСС со ссылкой на ФСБ. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Сейчас судно задержано и доставлено в порт Корсаков.