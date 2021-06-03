Песков назвал оскорбительными слова Зюганова о манипуляциях на выборах

«Конечно, подобные обвинения с нашей точки зрения являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения они слишком серьезны, чтобы быть голословными без каких-либо подтверждений», — сказал Песков. Он добавил, что у администрации президента «предостаточно» контактов с Зюгановым.