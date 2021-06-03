Песков назвал оскорбительными слова Зюганова о манипуляциях на выборах
Слова главы КПРФ Генадия Зюганова о том, что в администрации президента России манипулируют выборами и «оманывают народ», оскорбительны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно, подобные обвинения с нашей точки зрения являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения они слишком серьезны, чтобы быть голословными без каких-либо подтверждений», — сказал Песков. Он добавил, что у администрации президента «предостаточно» контактов с Зюгановым.
Накануне глава КПРФ на своей странице в Twitter написал, что «в АП РФ сидят "умельцы", которые опять хотят манипулировать гражданами и дурачить народ». Зюганов заявил об этом, отметив, что «впереди выборы» и «мы обязаны их использовать для конструктивного диалога» и назвал манипуляции чиновников на выборах «глупой и провокационной» политикой».
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября в единый день голосования одновременно с региональными и муниципальными. В частности, пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Еще в трех регионах глав выберут депутаты заксобраний.