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Песков назвал оскорбительными слова Зюганова о манипуляциях на выборах

Ведомости

Слова главы КПРФ Генадия Зюганова о том, что в администрации президента России манипулируют выборами и «оманывают народ», оскорбительны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, подобные обвинения с нашей точки зрения являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения они слишком серьезны, чтобы быть голословными без каких-либо подтверждений», — сказал Песков. Он добавил, что у администрации президента «предостаточно» контактов с Зюгановым.

Накануне глава КПРФ на своей странице в Twitter написал, что «в АП РФ сидят "умельцы", которые опять хотят манипулировать гражданами и дурачить народ». Зюганов заявил об этом, отметив, что «впереди выборы» и «мы обязаны их использовать для конструктивного диалога» и назвал манипуляции чиновников на выборах «глупой и провокационной» политикой».

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября в единый день голосования одновременно с региональными и муниципальными. В частности, пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Еще в трех регионах глав выберут депутаты заксобраний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных