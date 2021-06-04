Аксенов заявил о недвижимости в Крыму у украинских «борцов с Россией»
Многие украинцы, которые называют себя борцами с Россией, владеют недвижимостью в Крыму, сообщил ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.
«Многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть [недвижимостью] в Крыму», — сказал Аксенов.
По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского и его жены есть квартира на территории полуострова, долгов по квартплате нет. Аксенов отметил, что власти Крыма не занимаются преследованием, поэтому у украинских владельцев недвижимости на полуострове не будет проблем, «если они живут по российскому законодательству».
«Если они ведут антигосударственную деятельность на Украине, и в отношении них возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации, как это происходит по многим процессам, то будет и ответственность, в том числе и к имуществу», — пояснил глава республики.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.