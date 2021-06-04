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Аксенов заявил о недвижимости в Крыму у украинских «борцов с Россией»

Ведомости

Многие украинцы, которые называют себя борцами с Россией, владеют недвижимостью в Крыму, сообщил ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

«Многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть [недвижимостью] в Крыму», — сказал Аксенов.

По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского и его жены есть квартира на территории полуострова, долгов по квартплате нет. Аксенов отметил, что власти Крыма не занимаются преследованием, поэтому у украинских владельцев недвижимости на полуострове не будет проблем, «если они живут по российскому законодательству».

«Если они ведут антигосударственную деятельность на Украине, и в отношении них возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации, как это происходит по многим процессам, то будет и ответственность, в том числе и к имуществу», — пояснил глава республики.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных