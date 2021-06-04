Аксенов заявил о недвижимости в Крыму у украинских «борцов с Россией»

По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского и его жены есть квартира на территории полуострова, долгов по квартплате нет. Аксенов отметил, что власти Крыма не занимаются преследованием, поэтому у украинских владельцев недвижимости на полуострове не будет проблем, «если они живут по российскому законодательству».