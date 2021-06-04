Путин поручил проработать систему платной вакцинации иностранцев от COVID-19
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) поручил правительству, регионам и бизнесу совместно проработать вопрос о запуске платной вакцинации иностранцев.
«Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учётом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских компаний да и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учётом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — сказал он.
Путин отметил, что готовность российской фармацевтической промышленности наращивать выпуск вакцин. Он подчеркнул, что сейчас первый отечественный препарат от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали уже 66 стран. Так, вакцина подтвердила свою безопасность и эффективность. Путин отметил что ни одного летального исхода после прививки не зафиксировано.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».