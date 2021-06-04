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Глава Евросовета анонсировал новые санкции против Белоруссии

Ведомости

Евросоюз введет новые санкции против белорусских предприятий и граждан, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Мы самым решительным образом подтверждаем наш призыв освободить всех политических заключенных в Белоруссии. Дальнейшие санкции в отношении юридических и физических лиц скоро последуют», — написал он в Twitter.

Ранее сегодня Евросоюз официально принял решение о запрете белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве в связи с инцидентом с самолетом Ryanair 23 мая.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны Белоруссии о минировании. Впоследствии оно не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Обоих задержанных арестовали.

К санкциям против Белоруссии присоединились и США. Так, с 3 мая Вашингтон возобновил санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Под американские ограничения попали «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшины», «Гродно Азот», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокна».

Ранее по теме: Путин прокомментировал арест Протасевича

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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