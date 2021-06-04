Глава Евросовета анонсировал новые санкции против Белоруссии

К санкциям против Белоруссии присоединились и США. Так, с 3 мая Вашингтон возобновил санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Под американские ограничения попали «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшины», «Гродно Азот», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокна».