Глава Евросовета анонсировал новые санкции против Белоруссии
Евросоюз введет новые санкции против белорусских предприятий и граждан, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.
«Мы самым решительным образом подтверждаем наш призыв освободить всех политических заключенных в Белоруссии. Дальнейшие санкции в отношении юридических и физических лиц скоро последуют», — написал он в Twitter.
Ранее сегодня Евросоюз официально принял решение о запрете белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве в связи с инцидентом с самолетом Ryanair 23 мая.
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны Белоруссии о минировании. Впоследствии оно не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Обоих задержанных арестовали.
К санкциям против Белоруссии присоединились и США. Так, с 3 мая Вашингтон возобновил санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Под американские ограничения попали «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшины», «Гродно Азот», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокна».