Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о сотрудничестве Москвы и Минска
Эффективное сотрудничество России и Белоруссии не входит в планы НАТО, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, заявившего, что «союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы».
«Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Комментируя слова Столтенберга о готовности НАТО защищать каждого участника альянса от «от угрозы , исходящей от Москвы и Минска», Захарова пожелала ему и НАТО «здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования».
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом Столтенберг обвинил Москву в не состоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выразил сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.