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Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о сотрудничестве Москвы и Минска

Ведомости

Эффективное сотрудничество России и Белоруссии не входит в планы НАТО, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. 

Так она прокомментировала слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, заявившего, что  «союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы».

«Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Комментируя слова Столтенберга о готовности НАТО защищать каждого участника альянса от «от угрозы , исходящей от Москвы и Минска», Захарова пожелала ему и НАТО «здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования».

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом Столтенберг обвинил Москву в не состоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выразил сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных