Зеленский удивился отказу США от санкций по «Северному потоку-2»
Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен решением президента США Джо Байдена не вводить новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» и считает, что такое решение не направлено на поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью Axios.
«Я думаю, что это решение, к сожалению, оно определенно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен», — сказал Зеленский. По его мнению, отношения стратегических партнеров должны быть «прямыми», остановить проект способны только власти США.
О планах администрации президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG 18 мая сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники. В публикации отмечалось, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода, а также о том, «с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден» при выстраивании отношений с Россией.
«Северный поток — 2»
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году. 4 июня президент России Владимир Путин заявил об окончании прокладки труб первой нитки газопровода.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны. При этом в ФРГ заявили, что вопрос завершения или незавершения строительства газопровода «Северный поток — 2» будет решен в следующие 12 месяцев.