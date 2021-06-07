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Столтенберг предложил провести заседание совета «Россия — НАТО»

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву к встрече в рамках совета «Россия — НАТО», передает Welt.

«Хочу еще раз пригласить Россию как можно скорее принять участие в заседании совета "Россия — НАТО"», — сказал Столтенберг, отметив, что у Москвы и альянса есть темы для обсуждения, затрагивающие общие интересы. В частности, необходимо обменяться мнениями о военных маневрах «для предотвращения недопонимания и возможной эскалации», а также обсудить прозрачность в отношении военных действий сторон.

Генсек подчеркнул, что совет не заседал 19 месяцев. «Мы пригласили правительство России на новое заседание более года назад, но не получили положительного ответа», — объяснил он. Отношения между Россией и НАТО достигли такого «низкого уровня», который не наблюдался с момента окончания холодной войны. Диалог — лучший способ снизить напряженность и совет «Россия — НАТО» — подходящий формат для этого, резюмировал Столтенберг.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом Столтенберг обвинил Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выразил сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его. 

Ранее по теме: Столтенберг заявил о желании НАТО улучшить отношения с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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