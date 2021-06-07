Столтенберг предложил провести заседание совета «Россия — НАТО»

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом Столтенберг обвинил Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выразил сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.