Столтенберг предложил провести заседание совета «Россия — НАТО»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву к встрече в рамках совета «Россия — НАТО», передает Welt.
«Хочу еще раз пригласить Россию как можно скорее принять участие в заседании совета "Россия — НАТО"», — сказал Столтенберг, отметив, что у Москвы и альянса есть темы для обсуждения, затрагивающие общие интересы. В частности, необходимо обменяться мнениями о военных маневрах «для предотвращения недопонимания и возможной эскалации», а также обсудить прозрачность в отношении военных действий сторон.
Генсек подчеркнул, что совет не заседал 19 месяцев. «Мы пригласили правительство России на новое заседание более года назад, но не получили положительного ответа», — объяснил он. Отношения между Россией и НАТО достигли такого «низкого уровня», который не наблюдался с момента окончания холодной войны. Диалог — лучший способ снизить напряженность и совет «Россия — НАТО» — подходящий формат для этого, резюмировал Столтенберг.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом Столтенберг обвинил Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выразил сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.