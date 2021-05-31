Столтенберг заявил о желании НАТО улучшить отношения с Россией
НАТО хочет улучшить отношения с Россией, которая является соседом стран — членов альянса, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
«Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем улучшить их, то должны поддерживать диалог, который еще важнее, когда трудные отношения», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Диалог с Россией нужен, чтобы обеспечить транспарентность и предотвратить опасные инциденты, отметил он.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом Столтенберг обвинил Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выразил сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.
Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Западном военном округе будет создано 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО. По его словам, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется «нарастанием военных угроз».