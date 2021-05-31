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Столтенберг заявил о желании НАТО улучшить отношения с Россией

Ведомости

НАТО хочет улучшить отношения с Россией, которая является соседом стран — членов альянса, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

«Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем улучшить их, то должны поддерживать диалог, который еще важнее, когда трудные отношения», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Диалог с Россией нужен, чтобы обеспечить транспарентность и предотвратить опасные инциденты, отметил он. 

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом Столтенберг обвинил Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выразил сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его. 

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Западном военном округе будет создано 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО. По его словам, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется «нарастанием военных угроз». 

Ранее по теме: Шойгу анонсировал создание в России новых воинских частей для противостояния НАТО
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных