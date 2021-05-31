Шойгу анонсировал создание в России новых воинских частей для противостояния НАТО
В Западном военном округе (ЗВО) будет создано 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
По словам Шойгу, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется «нарастанием военных угроз». В частности, по его словам, интенсивность полетов стратегической авиации ВВС США там выросла с 2014 г. в семь раз, в Балтийское море в районе Калининградской области регулярно заходят корабли НАТО с управляемым ракетным вооружением, в 2021 г. западные страны готовят крупнейшие за 30 лет учения с участием 40 тыс. военнослужащих.
«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — заявил Шойгу.
Шойгу уточнил, что эти организационные мероприятия будут «синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники». «В текущем году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия», — пояснил Шойгу. Кроме того, по его словам, идет активная боевая подготовка в существующих частях и соединениях ЗВО и Балтийского флота.
«Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа увеличился на 4%», — заключил Шойгу.
О том, что Минобороны обсуждает планы создания новых воинских частей и соединений на западном направлении, «Ведомости» сообщали еще в 2019 г. По словам человека, близкого к руководству Минобороны, повышение боевых возможностей ЗВО последовательно велось последние шесть лет, причем по двум разным поводам: сначала из-за агрессивного наращивания военной инфраструктуры НАТО на приграничных с Россией территориях, а затем уже вследствие начавшегося конфликта на юго-востоке Украины. Планы по дальнейшему наращиванию сил российской армии на ее западных рубежах собеседник «Ведомостей» связал с реализацией планов США по размещению ракет, ранее подпадавших под действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности, из которого Вашингтон вышел. В том же году состоялись одни из крупнейших российско-белорусских учений «Щит Союза – 2019», в котором было задействовано до 12 000 военнослужащих и до 950 единиц боевой техники.
В сентябре 2020 г., на фоне нестабильной политической обстановки в Белоруссии прошли ежегодные учения «Славянское братство – 2020». В них от России участвовало около 300 военнослужащих и около 70 единиц военной техники.