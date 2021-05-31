Шойгу анонсировал создание в России новых воинских частей для противостояния НАТО

О том, что Минобороны обсуждает планы создания новых воинских частей и соединений на западном направлении, «Ведомости» сообщали еще в 2019 г. По словам человека, близкого к руководству Минобороны, повышение боевых возможностей ЗВО последовательно велось последние шесть лет, причем по двум разным поводам: сначала из-за агрессивного наращивания военной инфраструктуры НАТО на приграничных с Россией территориях, а затем уже вследствие начавшегося конфликта на юго-востоке Украины. Планы по дальнейшему наращиванию сил российской армии на ее западных рубежах собеседник «Ведомостей» связал с реализацией планов США по размещению ракет, ранее подпадавших под действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности, из которого Вашингтон вышел. В том же году состоялись одни из крупнейших российско-белорусских учений «Щит Союза – 2019», в котором было задействовано до 12 000 военнослужащих и до 950 единиц боевой техники.