В России началось серийное производство «умных» боевых роботов
В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, они будут способны воевать самостоятельно. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, слова которого передает ТАСС.
«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — сказал Шойгу на лекции марафона «Новое Знание».
При этом глава ведомства рассказал, что в России «идет большая работа» по «оружию завтрашнего дня».
Ранее министр заявил, что вооруженные силы России сделали огромный рывок в развитии, по ряду направлений обогнав самые сильные армии мира: уровень современности в российских стратегических ядерных силах составляет 86%, а всех остальных видах вооруженных сил и в целом по армии данный показатель превышает 70%, продолжая увеличиваться.