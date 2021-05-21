В России началось серийное производство «умных» боевых роботов

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — сказал Шойгу на лекции марафона «Новое Знание».