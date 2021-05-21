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В России началось серийное производство «умных» боевых роботов

Ведомости

В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, они будут способны воевать самостоятельно. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, слова которого передает ТАСС.

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — сказал Шойгу на лекции марафона «Новое Знание».

При этом глава ведомства рассказал, что в России «идет большая работа» по «оружию завтрашнего дня».

Ранее министр заявил, что вооруженные силы России сделали огромный рывок в развитии, по ряду направлений обогнав самые сильные армии мира: уровень современности в российских стратегических ядерных силах составляет 86%, а всех остальных видах вооруженных сил и в целом по армии данный показатель превышает 70%, продолжая увеличиваться.

Ранее по теме: Шойгу сравнил развитие вооруженных сил России с другими армиями мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных