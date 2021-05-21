Шойгу сравнил развитие вооруженных сил России с другими армиями мира
Вооруженные силы России сделали огромный рывок в развитии, по ряду направлений обогнав самые сильные армии мира, заявил министр обороны Сергей Шойгу на лекции просветительского марафона «Новое Знание».
«Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальные меры и была принята большая программа по реформе нашей армии», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
Уровень современности в российских стратегических ядерных силах составляет 86%. «Такого уровня не имеет ни одна армия мира. Это очень высокие показатели», – отметил министр. По его словам, во всех остальных видах вооруженных сил и в целом по армии данный показатель превышает 70% и продолжает увеличиваться. Мощь армии увеличивается в том числе благодаря тому, что российская промышленность встала на «достаточно надежные, основательные рельсы».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия впервые в новейшей истории обладает передовыми видами вооружения, которые превосходят оснащение вооруженных сил всех других стран. России нельзя стоять на месте в сфере военных технологий, так как скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах «необычайно высока», объяснил он.
Доля современных образцов вооружения и техники в войсках России к середине декабря 2020 г. составляла более 70%, к 2024 г. этот показатель должен достичь 75,9%, в ядерных силах – 86%, к 2021 г. он должен составить 88,3%, рассказал Путин.