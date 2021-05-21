Шойгу сравнил развитие вооруженных сил России с другими армиями мира

Уровень современности в российских стратегических ядерных силах составляет 86%. «Такого уровня не имеет ни одна армия мира. Это очень высокие показатели», – отметил министр. По его словам, во всех остальных видах вооруженных сил и в целом по армии данный показатель превышает 70% и продолжает увеличиваться. Мощь армии увеличивается в том числе благодаря тому, что российская промышленность встала на «достаточно надежные, основательные рельсы».