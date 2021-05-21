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Шойгу сравнил развитие вооруженных сил России с другими армиями мира

Ведомости

Вооруженные силы России сделали огромный рывок в развитии, по ряду направлений обогнав самые сильные армии мира, заявил министр обороны Сергей Шойгу на лекции просветительского марафона «Новое Знание».

«Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальные меры и была принята большая программа по реформе нашей армии», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Уровень современности в российских стратегических ядерных силах составляет 86%. «Такого уровня не имеет ни одна армия мира. Это очень высокие показатели», – отметил министр. По его словам, во всех остальных видах вооруженных сил и в целом по армии данный показатель превышает 70% и продолжает увеличиваться. Мощь армии увеличивается в том числе благодаря тому, что российская промышленность встала на «достаточно надежные, основательные рельсы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия впервые в новейшей истории обладает передовыми видами вооружения, которые превосходят оснащение вооруженных сил всех других стран. России нельзя стоять на месте в сфере военных технологий, так как скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах «необычайно высока», объяснил он.

Доля современных образцов вооружения и техники в войсках России к середине декабря 2020 г. составляла более 70%, к 2024 г. этот показатель должен достичь 75,9%, в ядерных силах – 86%, к 2021 г. он должен составить 88,3%, рассказал Путин.

Ранее по теме: Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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