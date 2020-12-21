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Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений

Ведомости

России нельзя стоять на месте в сфере военных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает пресс-служба Кремля.

«Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо», — сказал Путин, отметив, что скорость изменений во всех критически важных для Вооруженных Сил сферах «необычайно высока». «Это даже не «Формула-1», скорости изменения космические. Остановимся хотя бы на одну секунду, и сразу начнем отставать», — подчеркнул президент.

Доля современных образцов вооружения и техники в войсках России к середине декабря составляет более 70%, к 2024 г. этот показатель должен достичь 75,9%, в ядерных силах – 86%, к 2021 г. он должен составить 88,3%, рассказал Путин.

В сентябре президент России заявил, что Россия впервые в новейшей истории обладает передовыми видами вооружения, которые превосходят оснащение вооруженных сил всех других стран. По словам Путина, Россия на протяжении десятков лет отставала от других стран в области атомных и ядерных вооружений, дальней стратегической авиации, а также ракетной межконтинентальной техники. Из-за этого возникали моменты, когда России угрожали, а «отвечать было нечем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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