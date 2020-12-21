Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
России нельзя стоять на месте в сфере военных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает пресс-служба Кремля.
«Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо», — сказал Путин, отметив, что скорость изменений во всех критически важных для Вооруженных Сил сферах «необычайно высока». «Это даже не «Формула-1», скорости изменения космические. Остановимся хотя бы на одну секунду, и сразу начнем отставать», — подчеркнул президент.
Доля современных образцов вооружения и техники в войсках России к середине декабря составляет более 70%, к 2024 г. этот показатель должен достичь 75,9%, в ядерных силах – 86%, к 2021 г. он должен составить 88,3%, рассказал Путин.
В сентябре президент России заявил, что Россия впервые в новейшей истории обладает передовыми видами вооружения, которые превосходят оснащение вооруженных сил всех других стран. По словам Путина, Россия на протяжении десятков лет отставала от других стран в области атомных и ядерных вооружений, дальней стратегической авиации, а также ракетной межконтинентальной техники. Из-за этого возникали моменты, когда России угрожали, а «отвечать было нечем».