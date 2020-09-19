Путин заявил о превосходстве российского вооружения
Россия впервые в новейшей истории обладает передовыми видами вооружения, которые превосходят оснащение вооруженных сил всех других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с конструктором ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым, которого глава государства поздравил с Днем оружейника.
По словам Путина, Россия на протяжении десятков лет отставала от других стран в области атомных и ядерных вооружений, дальней стратегической авиации, а также ракетной межконтинентальной техники. Из-за этого возникали моменты, когда России угрожали, а «отвечать было нечем», что являлось опасным нарушением стратегического баланса, пояснил президент.
«И вот сейчас, впервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности, все существовавшие и существующие сегодня», – рассказал Путин.
По его словам, подобных вооружений на данный момент нет ни у одной страны мира.
Президент также рассказал, что Россия была вынуждена приступить к разработке гиперзвукового оружия после того, как США вышли из Договора по противоракетной обороне в 2002 г.
«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», – добавил он.
Накануне президент рассказал о превосходстве российского оружия также на заседании Военно-промышленной комиссии. Путин отметил, что Россия продолжит укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса, а также готовить руководителей нового поколения. Им предстоит решать задачи по эффективному и своевременному выполнению гособоронзаказа, ускоренному внедрению в серийное производство научно-технических достижений, а также по разработке перспективных образцов вооружений и техники, добавил Путин.