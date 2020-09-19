Путин заявил о превосходстве российского вооружения

По словам Путина, Россия на протяжении десятков лет отставала от других стран в области атомных и ядерных вооружений, дальней стратегической авиации, а также ракетной межконтинентальной техники. Из-за этого возникали моменты, когда России угрожали, а «отвечать было нечем», что являлось опасным нарушением стратегического баланса, пояснил президент.