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Путин заявил о превосходстве российского вооружения

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Россия впервые в новейшей истории обладает передовыми видами вооружения, которые превосходят оснащение вооруженных сил всех других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с конструктором ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым, которого глава государства поздравил с Днем оружейника.

По словам Путина, Россия на протяжении десятков лет отставала от других стран в области атомных и ядерных вооружений, дальней стратегической авиации, а также ракетной межконтинентальной техники. Из-за этого возникали моменты, когда России угрожали, а «отвечать было нечем», что являлось опасным нарушением стратегического баланса, пояснил президент.

«И вот сейчас, впервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности, все существовавшие и существующие сегодня», – рассказал Путин.

По его словам, подобных вооружений на данный момент нет ни у одной страны мира.

Президент также рассказал, что Россия была вынуждена приступить к разработке гиперзвукового оружия после того, как США вышли из Договора по противоракетной обороне в 2002 г.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», – добавил он.

Накануне президент рассказал о превосходстве российского оружия также на заседании Военно-промышленной комиссии. Путин отметил, что Россия продолжит укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса, а также готовить руководителей нового поколения. Им предстоит решать задачи по эффективному и своевременному выполнению гособоронзаказа, ускоренному внедрению в серийное производство научно-технических достижений, а также по разработке перспективных образцов вооружений и техники, добавил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных