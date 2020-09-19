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Трамп обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

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Россия создала гиперзвуковое оружие после того, как украла необходимые для этого технологии у США при администрации бывшего президента Барака Обамы, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая с предвыборной речью в Миннесоте, трансляцию которой вел телеканал PBS

«Вы знаете, у нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета. <...> Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость, но Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия украла эту информацию и создала свою ракету», — рассказал он.

Трамп также назвал американские вооружения «величайшими в истории» и заявил о полном восстановлении вооруженных сил страны при его президентстве.

Ранее в январе 2020 г. Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США заключило контракт на разработку новейшей системы гиперзвукового ракетного вооружения с компанией Lockheed Martin. Общая стоимость проекта и его создания оценивалась в $31,9 млн.

Министр обороны США Марк Эспер в декабре 2019 г. признал, что Соединенные Штаты находятся в роли догоняющего по разработке гиперзвукового оружия.

Ранее по теме: Путин: в России производят не имеющие аналогов в мире вооружения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных