Трамп обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия
Россия создала гиперзвуковое оружие после того, как украла необходимые для этого технологии у США при администрации бывшего президента Барака Обамы, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая с предвыборной речью в Миннесоте, трансляцию которой вел телеканал PBS
«Вы знаете, у нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета. <...> Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость, но Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия украла эту информацию и создала свою ракету», — рассказал он.
Трамп также назвал американские вооружения «величайшими в истории» и заявил о полном восстановлении вооруженных сил страны при его президентстве.
Ранее в январе 2020 г. Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США заключило контракт на разработку новейшей системы гиперзвукового ракетного вооружения с компанией Lockheed Martin. Общая стоимость проекта и его создания оценивалась в $31,9 млн.
Министр обороны США Марк Эспер в декабре 2019 г. признал, что Соединенные Штаты находятся в роли догоняющего по разработке гиперзвукового оружия.