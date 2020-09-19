Трамп обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

«Вы знаете, у нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета. <...> Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость, но Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия украла эту информацию и создала свою ракету», — рассказал он.