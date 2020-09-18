Путин: в России производят не имеющие аналогов в мире вооружения

По его словам, Россия продолжит укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. «Чтобы талантливые управленцы, ученые, конструкторы – те, кому сегодня 30, 40 лет, – могли в полной мере проявить свои способности, использовать накопленный опыт, реализовать свои смелые идеи и в перспективе занять командные высоты на предприятиях отрасли, взять на себя ответственность за их будущее, а значит, за надежное обеспечение современной техникой армии и флота России в предстоящие десятилетия», ‒ заявил президент.