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Путин: в России производят не имеющие аналогов в мире вооружения

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Российское оружие в некоторых случаях не имеет аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов, по ряду характеристик это совершенно очевидно», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

По его словам, Россия продолжит укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. «Чтобы талантливые управленцы, ученые, конструкторы – те, кому сегодня 30, 40 лет, – могли в полной мере проявить свои способности, использовать накопленный опыт, реализовать свои смелые идеи и в перспективе занять командные высоты на предприятиях отрасли, взять на себя ответственность за их будущее, а значит, за надежное обеспечение современной техникой армии и флота России в предстоящие десятилетия», ‒ заявил президент.

При этом Путин подчеркнул, что важно готовить руководителей нового поколения, которым предстоит решать задачи по эффективному и своевременному выполнению гособоронзаказа, ускоренному внедрению в серийное производство научно-технических достижений, а также по разработке перспективных образцов вооружений и техники.

В декабре прошлого года Владимир Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных