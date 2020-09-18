Путин: в России производят не имеющие аналогов в мире вооружения
Российское оружие в некоторых случаях не имеет аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
«Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов, по ряду характеристик это совершенно очевидно», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
По его словам, Россия продолжит укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. «Чтобы талантливые управленцы, ученые, конструкторы – те, кому сегодня 30, 40 лет, – могли в полной мере проявить свои способности, использовать накопленный опыт, реализовать свои смелые идеи и в перспективе занять командные высоты на предприятиях отрасли, взять на себя ответственность за их будущее, а значит, за надежное обеспечение современной техникой армии и флота России в предстоящие десятилетия», ‒ заявил президент.
При этом Путин подчеркнул, что важно готовить руководителей нового поколения, которым предстоит решать задачи по эффективному и своевременному выполнению гособоронзаказа, ускоренному внедрению в серийное производство научно-технических достижений, а также по разработке перспективных образцов вооружений и техники.
В декабре прошлого года Владимир Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия.