Госдума приняла закон о запрете на участие в работе иностранных НПО

Закон также устанавливает контроль за переводами в Россию из ряда стран и любыми операциями некоммерческих организаций по получению и расходованию средств. Документ вводит дополнительный признак, который позволяет отнести иностранную организацию к нежелательным — это посредничество при проведении операций с деньгами или имуществом структур, уже признанных в России нежелательными.



Статья об участии в деятельности «нежелательных организаций» (статья 284.1 УК РФ) будет разделена на две части в связи с введением отдельной ответственности за участие и руководство такой организацией.