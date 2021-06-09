Госдума приняла закон о запрете на участие в работе иностранных НПО
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) и за рубежом, следует из данных нижней палаты парламента. За принятие поправок проголосовали 339 депутатов, один выступил против, еще двое воздержались.
Закон также устанавливает контроль за переводами в Россию из ряда стран и любыми операциями некоммерческих организаций по получению и расходованию средств. Документ вводит дополнительный признак, который позволяет отнести иностранную организацию к нежелательным — это посредничество при проведении операций с деньгами или имуществом структур, уже признанных в России нежелательными.
Статья об участии в деятельности «нежелательных организаций» (статья 284.1 УК РФ) будет разделена на две части в связи с введением отдельной ответственности за участие и руководство такой организацией.
Авторами инициативы выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Согласно пояснительной записке, комиссия выявила случаи участия россиян в проходящих за рубежом тренингах «по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств».