В Госдуме предложили запретить россиянам участвовать в иностранных НПО
В Госдуму внесен законопроект о запрете россиянам участвовать в деятельности неправительственных организаций (НПО) за рубежом. Документ зарегистрирован в электронной базе данных нижней палаты.
Авторами инициативы выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Согласно пояснительной записке, комиссия выявила случаи участия россиян в проходящих за рубежом тренингах «по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств».
Как отмечают авторы инициативы, такое обучение проходит при поддержке иностранных НПО, признанных нежелательными в России. В настоящий момент в российском законодательстве не предусмотрено наказания за участие в подобных тренингах за пределами страны.