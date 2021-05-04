В Госдуме предложили запретить россиянам участвовать в иностранных НПО

Авторами инициативы выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Согласно пояснительной записке, комиссия выявила случаи участия россиян в проходящих за рубежом тренингах «по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств».