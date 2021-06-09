Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций

«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку», — сказал Лавров, отметив, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит.