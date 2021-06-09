Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций
Россия не имеет сверхдержавных амбиций и желания распространить свою повестку на всю планету, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».
«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку», — сказал Лавров, отметив, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит.
Ранее Лавров заявил, что США и Евросоюз насаждают тоталитаризм в международных отношениях в попытках навязать другим свою позицию. По его словам, западные деятели, «открыто подрывая международное право», утверждают, что главной задачей мировой политики должно быть противодействие попыткам России и Китая изменить основанный на правилах порядок. Такие заявления прозвучали по итогам заседания глав МИД стран G7, отметил министр.