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Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций

Ведомости

Россия не имеет сверхдержавных амбиций и желания распространить свою повестку на всю планету, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку», — сказал Лавров, отметив, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит.

Ранее Лавров заявил, что США и Евросоюз насаждают тоталитаризм в международных отношениях в попытках навязать другим свою позицию. По его словам, западные деятели, «открыто подрывая международное право», утверждают, что главной задачей мировой политики должно быть противодействие попыткам России и Китая изменить основанный на правилах порядок. Такие заявления прозвучали по итогам заседания глав МИД стран G7, отметил министр.

Ранее по теме: Лавров заявил о насаждении США и ЕС тоталитаризма в международных делах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных