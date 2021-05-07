Лавров заявил о насаждении США и ЕС тоталитаризма в международных делах
США и Евросоюз насаждают тоталитаризм в международных отношениях в попытках навязать другим свою позицию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН.
«Считаем недопустимыми подобные шаги по насаждению тоталитаризма в мировых делах, которыми все шире пользуются наши западные коллеги, прежде всего США, Евросоюз и другие союзники, отвергая на международной арене все принципы демократии и многосторонности. Мол, должно быть так, как мы хотим, а то накажем», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Западные деятели, «открыто подрывая международное право», утверждают, что главной задачей мировой политики должно быть противодействие попыткам России и Китая изменить основанный на правилах порядок. Такие заявления прозвучали по итогам заседания глав МИД стран G7, отметил министр.
Он подчеркнул, что осуществляемая Западом практика односторонних санкций преследует цель «наказать неугодные режимы или убрать конкурентов» и что, несмотря на призывы генерального секретаря ООН, эти ограничения ужесточаются. «В условиях пандемии такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции», — объяснил Лавров.