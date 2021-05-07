Лавров заявил о насаждении США и ЕС тоталитаризма в международных делах

«Считаем недопустимыми подобные шаги по насаждению тоталитаризма в мировых делах, которыми все шире пользуются наши западные коллеги, прежде всего США, Евросоюз и другие союзники, отвергая на международной арене все принципы демократии и многосторонности. Мол, должно быть так, как мы хотим, а то накажем», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).