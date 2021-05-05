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Главы МИД G7 в ходе встречи дольше всего обсуждали Россию и Китай

Ведомости

Главы МИД стран G7 на пленарном заседании в Лондоне потратили по полтора часа на обсуждение России и Китая, заявил журналистам на брифинге представитель госдепартамента США высокого ранга.

«Мы начали в 8:45 утра и прошли полуторачасовое обсуждение Китая, а затем небольшие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; час и 30 минут о России», — сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствует на встрече глав МИД стран G7 с 3 по 5 мая. Затем он отправится в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся «агрессии» России, следует из сообщения на сайте госдепартамента.

Ранее Блинкен заявил, что США вместе со своими партнерами стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, однако Москва должна выполнять свои международные обязательства.

Ранее по теме: Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных