Главы МИД G7 в ходе встречи дольше всего обсуждали Россию и Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствует на встрече глав МИД стран G7 с 3 по 5 мая. Затем он отправится в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся «агрессии» России, следует из сообщения на сайте госдепартамента.