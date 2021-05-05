Главы МИД G7 в ходе встречи дольше всего обсуждали Россию и Китай
Главы МИД стран G7 на пленарном заседании в Лондоне потратили по полтора часа на обсуждение России и Китая, заявил журналистам на брифинге представитель госдепартамента США высокого ранга.
«Мы начали в 8:45 утра и прошли полуторачасовое обсуждение Китая, а затем небольшие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; час и 30 минут о России», — сказал он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствует на встрече глав МИД стран G7 с 3 по 5 мая. Затем он отправится в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся «агрессии» России, следует из сообщения на сайте госдепартамента.
Ранее Блинкен заявил, что США вместе со своими партнерами стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, однако Москва должна выполнять свои международные обязательства.