Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией
США вместе со своими партнерами стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, однако Москва должна выполнять свои международные обязательства, заявил в Twitter американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы присоединяемся к лидерам Евросоюза в осуждении запрета Кремля на въезд должностным лицам из ЕС, что является еще одной попыткой Москвы запугать критиков. Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства», — заявил он.
Накануне Россия в качестве ответной меры запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза. В частности, в Россию не смогут попасть председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва больше не будет терпеть действия Чехии, Болгарии и других стран Евросоюза в отношении России.