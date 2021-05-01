Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

«Мы присоединяемся к лидерам Евросоюза в осуждении запрета Кремля на въезд должностным лицам из ЕС, что является еще одной попыткой Москвы запугать критиков. Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства», — заявил он.