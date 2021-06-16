WP узнал о разногласиях между Байденом и Госдепом по «Северному потоку – 2»
Решение не вводить новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» и исполнительного директора Nord Stream AG Маттиаса Варнига вызвало «особые» разногласия между президентом США Джо Байденом и Госдепартаментом, сообщил The Washington Post со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что Госдепартамент, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и заместитель по политическим делам Виктория Нуланд, рекомендовал ввести санкции для блокирования проекта без исключения для компании и ее исполнительного директора.
Байден, которого поддержал Совет нацбезопасности, не согласился с таким предложением. По его мнению, такой шаг мог привести к обострению отношений с Германией, которая является ключевым союзником и рассматривает попытки заблокировать «Северный поток – 2» как нарушение своего суверенитета.
«Поскольку трубопровод был завершен более чем на 90 процентов, чиновники Белого дома рассматривали этот проект как свершившийся факт, который не стоит того, чтобы подвергать опасности отношения между США и Германией», — отметило издание.
20 мая Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора строящегося газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Тогда он заявил, что такое решение отвечает американским национальным интересам. Уже 7 июня госсекретарь США сказал, что Вашингтон может вернуться к ограничительным мерам в отношении компании-оператора газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.