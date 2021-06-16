WP узнал о разногласиях между Байденом и Госдепом по «Северному потоку – 2»

Байден, которого поддержал Совет нацбезопасности, не согласился с таким предложением. По его мнению, такой шаг мог привести к обострению отношений с Германией, которая является ключевым союзником и рассматривает попытки заблокировать «Северный поток – 2» как нарушение своего суверенитета.