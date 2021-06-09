Путин заявил о бессмысленности санкций США против «Северного потока — 2»
США уже было бессмысленно вводить дальнейшие санкции против газопровода «Северный поток — 2», поэтому они отказались от новых ограничений, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» президент России Владимир Путин.
«Здесь уже бессмысленно было дальше сопротивляться и вводить санкции, потому что мы его достроили. Первая нитка готова. Вроде как отказались от этих санкций», — сказал он.
Путин отметил, что все действия Вашингтона в отношении газопровода противоречили интересам европейских стран и Германии. Глава государства подчеркнул, что США действуют сугубо в своих интересах, не учитывая позиции других государств.
Ранее администрация США заявила о решении временно исключить оператора строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG из пакета санкций. Вскоре после этого, 4 июня, Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода.
Ранее США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США называли газопровод «угрозой энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение Вашингтона сочли проявлением нечестной конкуренции.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год.