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Путин заявил о бессмысленности санкций США против «Северного потока — 2»

Ведомости

США уже было бессмысленно вводить дальнейшие санкции против газопровода «Северный поток — 2», поэтому они отказались от новых ограничений, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» президент России Владимир Путин.

«Здесь уже бессмысленно было дальше сопротивляться и вводить санкции, потому что мы его достроили. Первая нитка готова. Вроде как отказались от этих санкций», — сказал он.

Путин отметил, что все действия Вашингтона в отношении газопровода противоречили интересам европейских стран и Германии. Глава государства подчеркнул, что США действуют сугубо в своих интересах, не учитывая позиции других государств.

Ранее администрация США заявила о решении временно исключить оператора строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG из пакета санкций. Вскоре после этого, 4 июня, Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода.

Ранее США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США называли газопровод «угрозой энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение Вашингтона сочли проявлением нечестной конкуренции. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. 

Ранее по теме: В Германии назвали условие для завершения проекта «Северный поток — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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