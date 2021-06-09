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В Германии назвали условие для завершения проекта «Северный поток — 2»

Ведомости

Правительство Германии связывает завершение проекта газопровода «Северный поток — 2» с сохранением транзита газа через Украину, заявил на пресс-конференции в Берлине министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Германия — и канцлер ФРГ много лет назад прояснила это президенту Путину — связывает завершение проекта «Северный поток — 2» с продолжением газового транзита на Украине. Это основание для того, почему мы прилагали усилия для того, чтобы в 2019 году заключить договор о транзите газа между Украиной и Россией. Канцлер очень ясно пояснила это президенту Путину», — сказал он, подчеркнув, что с тех пор «ничего не изменилось» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Маас назвал «воодушевляющим сигналом» решение администрации США временно исключить оператора строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG из пакета санкций. В то же время замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не придает значения этому шагу американцев, так как решение может быть отозвано.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».

Ранее по теме: Блинкен назвал худшие последствия запуска «Северного потока — 2» для США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных