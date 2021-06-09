В Германии назвали условие для завершения проекта «Северный поток — 2»
Правительство Германии связывает завершение проекта газопровода «Северный поток — 2» с сохранением транзита газа через Украину, заявил на пресс-конференции в Берлине министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
«Германия — и канцлер ФРГ много лет назад прояснила это президенту Путину — связывает завершение проекта «Северный поток — 2» с продолжением газового транзита на Украине. Это основание для того, почему мы прилагали усилия для того, чтобы в 2019 году заключить договор о транзите газа между Украиной и Россией. Канцлер очень ясно пояснила это президенту Путину», — сказал он, подчеркнув, что с тех пор «ничего не изменилось» (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Маас назвал «воодушевляющим сигналом» решение администрации США временно исключить оператора строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG из пакета санкций. В то же время замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не придает значения этому шагу американцев, так как решение может быть отозвано.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».