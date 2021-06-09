В Германии назвали условие для завершения проекта «Северный поток — 2»

«Германия — и канцлер ФРГ много лет назад прояснила это президенту Путину — связывает завершение проекта «Северный поток — 2» с продолжением газового транзита на Украине. Это основание для того, почему мы прилагали усилия для того, чтобы в 2019 году заключить договор о транзите газа между Украиной и Россией. Канцлер очень ясно пояснила это президенту Путину», — сказал он, подчеркнув, что с тех пор «ничего не изменилось» (цитата по «РИА Новости»).