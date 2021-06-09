Блинкен назвал худшие последствия запуска «Северного потока — 2» для США
Власти США и Германии работают над смягчением последствий завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщил госсекретарь Соединенных штатов Энтони Блинкен. По его словам, худшим для Вашингтона итогом строительства газопровода были бы отравленные отношения с Германией.
«Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод»,- сказал он.
Ранее Блинкен назвал завершение строительства газопровода «свершившимся фактом», но допустил, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции против оператора «Северного потока-2».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.