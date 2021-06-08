В ФРГ назвали «воодушевляющим сигналом» отказ США от санкций против Nord Stream 2
Решение администрации США временно исключить компанию Nord Stream 2 AG - оператора строительства «Северного потока — 2» — из пакета санкций является воодушевляющим сигналом, заявил глава МИД Германии Хайко Маас на конференции в Берлине.
«Мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг компаний Airbus и Boeing, решение ЕС против взаимности касательно мер в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий, а также приостановка санкций в отношении оператора "Северного потока — 2" являются воодушевляющими сигналами», — цитирует ТАСС Мааса.
По его словам, настало время для тесного экономического и торгово-политического взаимодействия с США. «Открытые разногласия мы должны как можно скорее оставить позади», — подчеркнул Маас.
Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что МИД России не придает значения словам госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что исключение из санкционного списка компании Nord Stream 2 может быть отозвано.
20 мая Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора строящегося газопровода, отметив, что такое решение отвечает американским национальным интересам. Однако накануне он заявил, что эти санкции могут быть восстановлены.