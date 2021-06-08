В ФРГ назвали «воодушевляющим сигналом» отказ США от санкций против Nord Stream 2

«Мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг компаний Airbus и Boeing, решение ЕС против взаимности касательно мер в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий, а также приостановка санкций в отношении оператора "Северного потока — 2" являются воодушевляющими сигналами», — цитирует ТАСС Мааса.