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В ФРГ назвали «воодушевляющим сигналом» отказ США от санкций против Nord Stream 2

Ведомости

Решение администрации США временно исключить компанию Nord Stream 2 AG - оператора строительства «Северного потока — 2» — из пакета санкций является воодушевляющим сигналом, заявил глава МИД Германии Хайко Маас на конференции в Берлине.

«Мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг компаний Airbus и Boeing, решение ЕС против взаимности касательно мер в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий, а также приостановка санкций в отношении оператора "Северного потока — 2" являются воодушевляющими сигналами», — цитирует ТАСС Мааса.

По его словам, настало время для тесного экономического и торгово-политического взаимодействия с США. «Открытые разногласия мы должны как можно скорее оставить позади», — подчеркнул Маас.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что МИД России не придает значения словам госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что исключение из санкционного списка компании Nord Stream 2 может быть отозвано.

20 мая Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора строящегося газопровода, отметив, что такое решение отвечает американским национальным интересам. Однако накануне он заявил, что эти санкции могут быть восстановлены.

Ранее по теме: В МИД ответили на слова Блинкена об отмене санкций против «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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