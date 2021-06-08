В МИД ответили на слова Блинкена об отмене санкций против «Северного потока — 2»
МИД России не придает значения словам госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что исключение из санкционного списка оператора проекта «Северный поток — 2» может быть отозвано, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, слова которого передает «РИА Новости».
«И когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как, в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом. Потому что достроить "Северный поток — 2" у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», — сказал Рябков журналистам. По словам замглавы российского МИД, поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся при любых решениях Вашингтона.
«Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа — это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный — поставки начнутся и пойдут на благо укреплению энергетической безопасности стран, которые будут его получать», — добавил он.
20 мая Энтони Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора строящегося газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Тогда он заявил, что такое решение отвечает американским национальным интересам.
7 июня госсекретарь США заявил, что Вашингтон может вернуться к ограничительным мерам в отношении компании-оператора газопровода.