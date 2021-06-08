В МИД ответили на слова Блинкена об отмене санкций против «Северного потока — 2»

«И когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как, в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом. Потому что достроить "Северный поток — 2" у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», — сказал Рябков журналистам. По словам замглавы российского МИД, поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся при любых решениях Вашингтона.