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В МИД ответили на слова Блинкена об отмене санкций против «Северного потока — 2»

Ведомости

МИД России не придает значения словам госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что исключение из санкционного списка оператора проекта «Северный поток — 2» может быть отозвано, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, слова которого передает «РИА Новости».

«И когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как, в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом. Потому что достроить "Северный поток — 2" у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», — сказал Рябков журналистам. По словам замглавы российского МИД, поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся при любых решениях Вашингтона.

«Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа — это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный — поставки начнутся и пойдут на благо укреплению энергетической безопасности стран, которые будут его получать», — добавил он.

20 мая Энтони Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора строящегося газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Тогда он заявил, что такое решение отвечает американским национальным интересам.

7 июня госсекретарь США заявил, что Вашингтон может вернуться к ограничительным мерам в отношении компании-оператора газопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных