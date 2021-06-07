Блинкен назвал завершение строительства «Северного потока-2» «совершившимся фактом»

«Теперь Германия пришла за стол [переговоров]. И мы активно с ней взаимодействуем, чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы... гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод пойдет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать [природный] газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или кого бы то ни было еще. Есть пути добиться этого», — отметил он.