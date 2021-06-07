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Блинкен назвал завершение строительства «Северного потока-2» «совершившимся фактом»

Ведомости

Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» является «совершившимся фактом», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого передает ТАСС.

«В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По словам американского госсекретаря, Вашингтон ведет переговоры с Берлином для обсуждения путей сохранения транзитных платежей для Украины.

«Теперь Германия пришла за стол [переговоров]. И мы активно с ней взаимодействуем, чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы... гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод пойдет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать [природный] газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или кого бы то ни было еще. Есть пути добиться этого», — отметил он.

При этом агентство «РИА Новости», цитируя Блинкена, сообщает, что Вашингтон может вернуться к ограничительным санкциям в отношении компании-оператора газопровода — Nord Stream 2 AG.

«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», — сказал он.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки «Северного потока — 2».

Ранее в Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор стран останется в силе до конца его действия, но и после этого Россия не планирует отказываться от поставок по украинскому маршруту. По оценке президента Украины Владимира Зеленского, ввод газопровода в эксплуатацию лишит украинский бюджет до $3 млрд в год, получаемых сейчас от транзита газа.

Ранее по теме: Путин сообщил о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных