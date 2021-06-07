Блинкен назвал завершение строительства «Северного потока-2» «совершившимся фактом»
Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» является «совершившимся фактом», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого передает ТАСС.
«В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
По словам американского госсекретаря, Вашингтон ведет переговоры с Берлином для обсуждения путей сохранения транзитных платежей для Украины.
«Теперь Германия пришла за стол [переговоров]. И мы активно с ней взаимодействуем, чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы... гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод пойдет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать [природный] газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или кого бы то ни было еще. Есть пути добиться этого», — отметил он.
При этом агентство «РИА Новости», цитируя Блинкена, сообщает, что Вашингтон может вернуться к ограничительным санкциям в отношении компании-оператора газопровода — Nord Stream 2 AG.
«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», — сказал он.
4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки «Северного потока — 2».
Ранее в Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор стран останется в силе до конца его действия, но и после этого Россия не планирует отказываться от поставок по украинскому маршруту. По оценке президента Украины Владимира Зеленского, ввод газопровода в эксплуатацию лишит украинский бюджет до $3 млрд в год, получаемых сейчас от транзита газа.