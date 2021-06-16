Путин прибыл на виллу Ла Грандж в Женеве для переговоров с Байденом

Президента России встречал президент Швейцарии Ги Пармелен. Президент Байден прибудет на виллу после Путина. Затем запланирована протокольная съемка трех президентов, после чего начнутся переговоры президентов России и США. Планируется, что встреча с Байденом начнется в 14.15 по московскому времени и закончится в 18.00. На это время запланирована пресс-конференция президента России для российских и американских журналистов.