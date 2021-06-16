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Путин прибыл на виллу Ла Грандж в Женеве для переговоров с Байденом

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл на виллу Ла Гранж в Женеве, где у него должны начаться переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

Президента России встречал президент Швейцарии Ги Пармелен. Президент Байден прибудет на виллу после Путина. Затем запланирована протокольная съемка трех президентов, после чего начнутся переговоры президентов России и США. Планируется, что встреча с Байденом начнется в 14.15 по московскому времени и закончится в 18.00. На это время запланирована пресс-конференция президента России для российских и американских журналистов.

На пресс-конференцию Байдена будут допущены только американские журналисты. Согласовать совместную пресс-конференцию не удалось, хотя традиционно после переговоров президентов России и США она проходила, говорил помощник президента России Юрий Ушаков.

Как проходит подготовка к саммиту Владимира Путина и Джо Байдена. Фотогалерея

Он состоится 16 июня на вилле La Grange в Женеве

В Женеве перед саммитом приняты строгие меры безопасности. Были перекрыты подходы к Женевскому озеру. На забор парка Ла Гранж, где находится одноименная вилла, натянули колючую проволоку. Такая же проволока натянута возле гостиницы Intercontinental, где остановился Байден, который прибыл в Женеву 15 июня.

Как ранее отмечали американский и российский лидеры, темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.

Позже Ушаков уточнил журналистам, что в повестку встречи Путина и Байдена также войдут задержания российских граждан в третьих странах (с 2008 г. около 60 таких случаев), захват российской дипсобственности в США, ухудшение условий функционирования дипучреждений, ситуации вокруг Украины, Белоруссии, события в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Ранее по теме: Путин прибыл в Женеву на встречу с Байденом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных